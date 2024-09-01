Стубб: Финляндия не будет размещать ядерное оружие

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что страна, являясь новым членом Североатлантического альянса, силы сдерживания которой основаны в том числе на ядерном оружии, не будет размещать его на своей территории.
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