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Стубб: Финляндия не будет размещать ядерное оружие

Стубб: Финляндия не будет размещать ядерное оружие

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что страна, являясь новым членом Североатлантического альянса, силы сдерживания которой основаны в том числе на ядерном оружии, не будет размещать его на своей территории.

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Комментарии
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Барма Лей
Было бы сказано.Мнение КАКОГО-ТО стубба, байдена не @пёт!Поставят раком и не спросят.
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16 час.

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