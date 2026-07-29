Монокль
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Монокль

640 подписчиков

Новак дал ряд поручений по топливу

Новак дал ряд поручений по топливу

По итогам совещания по ситуации на топливном рынке вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, властям регионов и отраслевым компаниям продолжить скоординированную работу по насыщению внутреннего рынка топливом, контролю цен и бесперебойному снабжению потребителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии