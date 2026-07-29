Новак дал ряд поручений по топливу

По итогам совещания по ситуации на топливном рынке вице-премьер Александр Новак поручил профильным ведомствам, властям регионов и отраслевым компаниям продолжить скоординированную работу по насыщению внутреннего рынка топливом, контролю цен и бесперебойному снабжению потребителей.