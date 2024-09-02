В Британии призвали разрешить ВСУ удары Storm Shadow по России

Правительство Великобритании должно пролоббировать в США предоставление Украине разрешения на удары ракетами большой дальности Storm Shadow по территории России, призвали депутаты-консерваторы в Палате общин.
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