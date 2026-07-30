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Аргументы и Факты

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В МИД РФ надеются, что Вашингтон приструнит Зеленского после атак на КТК

В МИД РФ надеются, что Вашингтон приструнит Зеленского после атак на КТК

МИД РФ рассчитывает, что власти США дадут оценку действиям Киева и повлияют на Владимира Зеленского после атак на нефтяные танкеры у морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске.

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