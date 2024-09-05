Путин заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин заявил 5 сентября на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024), что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине, однако не на основе «эфемерных требований», а на базе согласованных в Стамбуле параметров.