🛠 Где в Крыму отремонтируют крыши и обновят фасады многоэтажек 🔜 В селе Ишунь Красноперекопского района ремонт крыши в двухэтажке завершат к концу следующей недели.
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🛠 Где в Крыму отремонтируют крыши и обновят фасады многоэтажек 🔜 В селе Ишунь Красноперекопского района ремонт крыши в двухэтажке завершат к концу следующей недели.