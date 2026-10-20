Скульптор Антон Стёпин, известный в регионе как создатель мемориала «Воинство Христово», посвящённого участникам специальной военной операции, создал новый памятник по образцам старинных икон, чтобы передать в бетоне не только художественный образ, но и дух русской православной традиции.