Скульптор Антон Стёпин, известный в регионе как создатель мемориала «Воинство Христово», посвящённого участникам специальной военной операции, создал новый памятник по образцам старинных икон, чтобы передать в бетоне не только художественный образ, но и дух русской православной традиции.
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