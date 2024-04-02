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Парламентская газета

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Володин: Создание Союзного государства стало судьбоносным событием

Создание Союзного государства стало судьбоносным событием для россиян и белорусов. Об этом в своем поздравлении по случаю Дня единения народов России и Белоруссии 2 апреля заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается на сайте палаты.

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Комментарии
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Вик Норд
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