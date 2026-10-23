Никита Ляхов самовольно ушёл из городской инфекционной больницы Севастополя. Полицейские разыскали 13-летнего Никиту Ляхова, который 22 октября около 11:30 самовольно покинул «Городскую инфекционную больницу» и ушёл в неизвестном направлении.
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