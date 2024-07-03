Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

В понедельник, 3 июля, глава российского государства Владимир Путин отправил поздравления президенту Белоруссии Александру Лукашенко с Днем независимости страны, который считается главным государственным праздником республики.
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