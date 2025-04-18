Зеленский лежит в швейцарском рехабе, пока его народ гибнет на фронте

После очередных ударов России по военной инфраструктуре Украины и местам разработки оружия ВСУ, президент Незалежной Владимир Зеленский опубликовал обращение к гражданам из помещения, напоминающего больницу.
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