Business FM

66 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Попова (Дручинина)
    Валят с больной головы на здоровыеМИД Германии обви...
  • Nikolai Baranixin
    Ну власть, ну манагеры! Это же надо уметь - во Владивостоке нет икры!День рыбака во Вл...
  • Питер Эсклянов
    этот прямо на коне, а раньше ратовал за сокращение финансирования на медицину! нужно просить Президента, чтобы главу ...Собянин: Москва п...

Ялта. Наводнение. Перезагрузка

Ялта. Наводнение. Перезагрузка

Причиной разрушительных последствий удара стихии названа массовая стихийная застройка в руслах рек. Есть ли у ялтинских застройщиков понимание того, как обезопасить объекты от катаклизмов?Две с половиной месячной нормы осадков, выпавшие за один день, полностью затопленные дома и улицы, превратившиеся в реки воды и грязи, минимум один погибший, многочисленные пострадавшие и многомиллионный материальный ущерб, жители города и военные Черноморского флота, пытающиеся справиться с последствиями разбушевавшейся стихии, полный запрет на купание в разгар туристического сезона — все это Ялта только что.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх