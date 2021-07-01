Ялта. Наводнение. Перезагрузка

Причиной разрушительных последствий удара стихии названа массовая стихийная застройка в руслах рек. Есть ли у ялтинских застройщиков понимание того, как обезопасить объекты от катаклизмов?Две с половиной месячной нормы осадков, выпавшие за один день, полностью затопленные дома и улицы, превратившиеся в реки воды и грязи, минимум один погибший, многочисленные пострадавшие и многомиллионный материальный ущерб, жители города и военные Черноморского флота, пытающиеся справиться с последствиями разбушевавшейся стихии, полный запрет на купание в разгар туристического сезона — все это Ялта только что.