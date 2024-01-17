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Медвежий угол

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Пора готовиться к допросам англоязычных пленных

Пора готовиться к допросам англоязычных пленных

В школьную программу белорусов введут обучение допросу англоязычных пленных, а также определение знаков различия американских и британских военных.

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Комментарии
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Вадим Абдурашитов
Все верно! Перед наполеоном - в России учили французский,(на котором потом говорили в Париже) перед гитлером - немецкий,(на котором потом говорили в Берлине), а теперь пора учить английский (на котором потом говорить в Лондоне и Вашинктоне)!
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8 час.
Коська
Братцы!!! Извините, но о каком допросе англоязычных здесь ведут речь???? К СТЕНКЕ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ, ведь этот англоязычный приехал НАС УБИВАТЬ и только за это желание СМЕРТНАЯ КАЗНЬ!!!!!😡
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7 час.
ИП
Игорь Петров
Поговорить надо...
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6 час.

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