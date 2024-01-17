Пора готовиться к допросам англоязычных пленных

Вадим Абдурашитов

Все верно! Перед наполеоном - в России учили французский,(на котором потом говорили в Париже) перед гитлером - немецкий,(на котором потом говорили в Берлине), а теперь пора учить английский (на котором потом говорить в Лондоне и Вашинктоне)!