Тесть Павла Прилучного задолжал налоговой более 200 тысяч рублей и стал скрываться

Аршак Брутян задолжал более 206 тысяч рублей по кредитам, которые были оформлены на его ИП. Фото: Shot Shot сообщает, что тесть актёра Павла Прилучного занимался розничной торговлей и ресторанным бизнесом в 2013 году.
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