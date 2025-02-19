За Лолиту взялись в ФСБ, Отмена концерта в Волгограде произошла не случайно

Интересная жизнь с Vera Star У певицы Лолиты в последнее время жизнь бьет ключом – недавно у неё были отменены концерты в Ульяновске и Волгограде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Русское теперь плохо звучит»: учитель сотворила провокацию зачеркнув слово русский в тетради у пятиклассницы
- Очевидно, что Баку наносит очередной удар по России. Впрочем, насколько он будет сильным?
- Депутат Госдумы и гражданка США Роднина и жена Пескова Навка поддержали создание однополых дуэтов в фигурном катании...
Свежие комментарии