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За Лолиту взялись в ФСБ, Отмена концерта в Волгограде произошла не случайно

За Лолиту взялись в ФСБ, Отмена концерта в Волгограде произошла не случайно

Интересная жизнь с Vera Star У певицы Лолиты в последнее время жизнь бьет ключом – недавно у неё были отменены концерты в Ульяновске и Волгограде.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Дурак  ты, попугайничаешь по  безграмотным  писулькам  остолопов, не  знающих ни историю, ни  географию. Нацизм  на  Украине от имени  Степана БАндеры. , а  не от Остапа Бендера.
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