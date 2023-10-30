Профессор Миршаймер назвал контрнаступление ВСУ катастрофой для Украины

Профессор Чикагского университета, политолог, специалист по международным отношениям Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил, что провальное контрнаступление киевской армии оказалось настоящей катастрофой для Украины.
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