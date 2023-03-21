Ситуация в Джанкое под полным контролем, — Аксёнов

В Джанкое сейчас работают сотрудники ФСБ и Минобороны. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов. Фото: управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым«Поэтому части это одного беспилотника или их там было три – установят специалисты.