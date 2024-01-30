Компания Маска впервые вживила нейрочип в мозг человека

Продукт называется «Телепатия» и создан для использования гаджетов при помощи мыслей.<strong>Нейротехнологическая компания американского предпринимателя Илона Маска Neuralink 28 января впервые вживила нейрочип в мозг человека.
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