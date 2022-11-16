У Британии один выход — поднять налоги и топить навозом. Джереми Хант нашёл виновника самой опасной за последние 100 лет рецессии

Вот, если честно, ничуть особо то и не удивили. Итак, Джереми Хант, занимающий пост главы Министерства Финансов Великобритании, выступил с публичным заявлением, тут же опубликованном The Times: Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту То есть, виновный в том, что Британия погрузилась в то, в чём она сейчас — ни кто иной, как Владимир Владимирович Путин.