Вот, если честно, ничуть особо то и не удивили. Итак, Джереми Хант, занимающий пост главы Министерства Финансов Великобритании, выступил с публичным заявлением, тут же опубликованном The Times: Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту То есть, виновный в том, что Британия погрузилась в то, в чём она сейчас — ни кто иной, как Владимир Владимирович Путин.
Популярные статьи
- Индия рассорилась с Германией из-за российского газа, который та не может поставить в рамках договора. Угрожает судом
- Ну вот Германия и доигралась. Промышленная инфляция за достигла 45,8%, общая — 10,4%. Шольц начал заискивать перед Путиным
- Кедми одним фактом разрушил миф о готовности НАТО к войне с Россией
Свежие комментарии