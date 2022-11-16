Позитив для оптимистов

3 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя Щербаков
    Разве некого было отпустить кроме этой нацистки...Блогеры отреагиро...
  • Володя Щербаков
    Хохлы закатайте губенку.И думайте головой,а не ....😆Откаты для США: К...
  • Юрий Николаев
    Восток дело тонкое Петруха, ээээээ сало вам, тьфу ты салеван.Америка окончател...

У Британии один выход — поднять налоги и топить навозом. Джереми Хант нашёл виновника самой опасной за последние 100 лет рецессии

У Британии один выход — поднять налоги и топить навозом. Джереми Хант нашёл виновника самой опасной за последние 100 лет рецессии

Вот, если честно, ничуть особо то и не удивили. Итак, Джереми Хант, занимающий пост главы Министерства Финансов Великобритании, выступил с публичным заявлением, тут же опубликованном The Times: Это рецессия с маркировкой «сделано в России», и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту То есть, виновный в том, что Британия погрузилась в то, в чём она сейчас — ни кто иной, как Владимир Владимирович Путин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх