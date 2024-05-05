В Храме Гроба Господня полиция задержала охранника генконсула Греции

Задержание произошло во время церемонии снисхождения Благодатного огня.Сотрудники полиции Израиля задержали одного из охранников генконсула Греции во время церемонии снисхождения Благодатного огня в Иерусалиме.
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