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«Надеюсь, Платонов будет счастлив со Швецовой»: в Петербурге снимают 25-й сезон сериала «Тайны следствия»

«Надеюсь, Платонов будет счастлив со Швецовой»: в Петербурге снимают 25-й сезон сериала «Тайны следствия»

В Петербурге стартовали съемки 25 сезона сериала «Тайны следствия». Ходят слухи, что это будет грандиозный финал долгоиграющего проекта, но пока никто не говорит о том, что история Марии Швецовой заканчивается.

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