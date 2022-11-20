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ACB. «Реал» примет «Мурсию», «Барселона» сыграет в гостях с «Ховентудом» и другие матчи

В воскресенье, 20 ноября, состоятся пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB. «Реал» примет «Мурсию», «Барселона» сыграет в гостях с «Ховентудом».

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