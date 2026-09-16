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Иркутск Сегодня

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Приангарье готовится к выборам. Что говорят сотрудники избиркома и жители

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва состоятся уже на этой неделе Они будут идти в течение трех дней —  18, 19, 20 сентября.

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