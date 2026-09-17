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ФедералПресс

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Климат в Приморье меняется: в Примгидромете объяснили, что было с этим летом

Климат в Приморье меняется: в Примгидромете объяснили, что было с этим летом

ВЛАДИВОСТОК, 17 сентября, ФедералПресс. Многие жители Приморья считают уходящее лето аномально холодным – но фактические данные эту версию не подтверждают.

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