Салат с тунцом и овощами. Пикантный салатик на праздничный стол

Салат с тунцом и овощами. Пикантный салатик на праздничный стол

Салат с тунцом и овощами станет любимым блюдом на ужин или обед. Приготовить такой салат можно очень быстро, а вкус получается невероятно насыщенным и ярким.

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