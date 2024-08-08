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Правительство региона окажет необходимую помощь пострадавшим от украинской агрессии жителям Курской области

Правительство региона окажет необходимую помощь пострадавшим от украинской агрессии жителям Курской области

При необходимости Новосибирская область может принять до 300 человек из приграничного региона.Правительство Новосибирской области определило меры поддержки, которые будут оказаны жителям Курской области, пострадавшим от украинской агрессии.

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