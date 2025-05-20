Сенатор Косачев: Трамп первым понял, что Россия — субъект международных отношений

Прошедший разговор президентов РФ и США обозначил формирование переговорных групп Президент США Дональд Трамп первым из западных лидеров признал Россию полноправным субъектом международных отношений, а не объектом влияния.
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