В рамках ´Декады правовых знаний´ состоялась встреча представителя общественной организации ´Матери против наркотиков´ с учащимися колледжа, в которой подросткам рассказано о негативном влиянии употребления алкогольных напитков и психоактивных веществ на организм человека, а также о дальнейших последствиях их употребления .