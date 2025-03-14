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Встреча представителя общественной организации ´Матери против наркотиков´ с учащимися колледжа.

Встреча представителя общественной организации ´Матери против наркотиков´ с учащимися колледжа.

В рамках ´Декады правовых знаний´ состоялась встреча представителя общественной организации ´Матери против наркотиков´ с учащимися колледжа, в которой подросткам рассказано о негативном влиянии употребления алкогольных напитков и психоактивных веществ на организм человека, а также о дальнейших последствиях их употребления .

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