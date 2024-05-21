🔴 В Крыму отмечают десятилетие Государственного Совета республики За это время депутаты приняли сотни законов и тысячи постановлений, выработали отношения с федеральными представительными органами.
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🔴 В Крыму отмечают десятилетие Государственного Совета республики За это время депутаты приняли сотни законов и тысячи постановлений, выработали отношения с федеральными представительными органами.