В Севастополе создали первую в России нейросеть для прогноза паводков и осадков

Первую в России нейросетевую модель для прогнозирования осадков и паводков создали в Севастополе.Севастопольские учёные запустили в работу нейросеть, делающие прогнозы о среднемесячных осадках, температуре воздуха и вероятности паводков.
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