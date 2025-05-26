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Вести Севастополь

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В Севастополе создали первую в России нейросеть для прогноза паводков и осадков

Первую в России нейросетевую модель для прогнозирования осадков и паводков создали в Севастополе.Севастопольские учёные запустили в работу нейросеть, делающие прогнозы о среднемесячных осадках, температуре воздуха и вероятности паводков.

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