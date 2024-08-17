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СССР-Россия

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    "....мужчины работают, не мешайте работающим мужчинам..." Это о каких мужчинах речь? О тех, которые оставили незащище...Роджерс: Циничненько

Роджерс: Циничненько

Роджерс: Циничненько

Заваривает кофе, закуривает виртуальную сигарету, неспешно затягивается виртуальным дымом, стряхивает виртуальный пепел в виртуальную пепельницу (это я так надеваю психоматрицу Трухана, если что) и начинает печатать.

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Комментарии
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М
Мария
Наркошибздик Курским пердимоноклем выслуживается перед пиндосами.
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17 час.
ИК
Иосиф Калинин
&quot;....мужчины работают, не мешайте работающим мужчинам...&quot; Это о каких мужчинах речь? О тех, которые оставили незащищенной  границу с враждебным государством? Вы, Роджерс, скажите это курчанам, которые вынуждены в спешке покидать свои дома, и тем двум тысячам, о судьбе которых ничего не известно. Или они - это заранее запланированная жертва во имя грядущих побед? Звучит, действительно, циничненько!
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11 час.

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