Роджерс: Циничненько

ИК

Иосиф Калинин

"....мужчины работают, не мешайте работающим мужчинам..." Это о каких мужчинах речь? О тех, которые оставили незащищенной границу с враждебным государством? Вы, Роджерс, скажите это курчанам, которые вынуждены в спешке покидать свои дома, и тем двум тысячам, о судьбе которых ничего не известно. Или они - это заранее запланированная жертва во имя грядущих побед? Звучит, действительно, циничненько!