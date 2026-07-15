МФТИ: создан пляжный зонт, который автоматически отслеживает солнце

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали макет интеллектуального пляжного зонта, способного автоматически отслеживать положение солнца и обеспечивать неподвижную тень на протяжении всего светового дня.
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