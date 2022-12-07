Более половины опрошенных выбирают удаленный формат работы – исследование билайн

Тренд на "удаленку" не сбавляет обороты: порядка 51% респондентов либо уже работают в дистанционном формате, либо хотят перейти на этот режим, если появится возможность.
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