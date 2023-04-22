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Захарова тонко высказалась о призыве Мельника пересечь все «красные линии»

Захарова тонко высказалась о призыве Мельника пересечь все «красные линии»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова тонко прокомментировала призыв заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника пересечь все «красные линии».

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