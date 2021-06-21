Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка

Время узнать правду!ПолитикаВторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка В Польше уверовали в неотвратимость "вторжения России". Оно ещё даже не началось, а страна уже потеряла два танка.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРегина СтаниславовнаА мы то тут при чем.ВБВладимир Борисовничего не меняетсяЛаврентий Палыч БерияУ панове нет Т-72, они их давно продали. Но СССр им оставил патент на 200 штук Т-72, после развала СССР понове забили на патентное право и лицензию и начали выпускать Т-72 контрафактом под маркой PT-91 Twardy. Причём продавали его куда не попадя, и нагло называли "своей разработкой". По такой же схеме Болгары, румыны, и такь далее, производили советское оружие и до сих пор делают. Парадоксально, но больше всего контрафактного оружия СССР делается в США. От пулемётов до гранатомётов.Комментировать
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