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Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка

Вторжение России ещё не началось, а Польша уже потеряла два танка

В Польше уверовали в неотвратимость "вторжения России". Оно ещё даже не началось, а страна уже потеряла два танка.

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Регина Станиславовна
А мы то тут при чем.
Владимир Борисов
ничего не меняется
Лаврентий Палыч Берия
У панове нет Т-72, они их давно продали. Но СССр им оставил патент на 200 штук Т-72, после развала СССР понове забили на патентное право и лицензию и начали выпускать Т-72 контрафактом под маркой PT-91 Twardy. Причём продавали его куда не попадя, и нагло называли "своей разработкой". По такой же схеме Болгары, румыны, и такь далее, производили советское оружие и до сих пор делают. Парадоксально, но больше всего контрафактного оружия СССР делается в США. От пулемётов до гранатомётов.

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