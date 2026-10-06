Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль

ПриписываемоеНетаньяху злодеяниешокирует даже Израиль Дмитрий Бавырин От редакции сайта СКУ(У): Наш комментарий в конце публикации.
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без сомнения атака 7 октября полностью на совести биби,если такая имеется !