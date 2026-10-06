Красный стрелок
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Красный стрелок

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Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль

Приписываемое Нетаньяху злодеяние шокирует даже Израиль

ПриписываемоеНетаньяху злодеяниешокирует даже Израиль  Дмитрий Бавырин От редакции сайта СКУ(У): Наш комментарий в конце публикации.

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