с 25 августа по 5 сентября по всей республике проводится специальное комплексное мероприятие ´Внимание - дети´.

Ежегодно в преддверии нового учебного года сотрудники Госавтоинспекции проводят ряд мероприятий профилактического характера, направленных на предупреждение случаев детского дорожно-транспортного травматизма.
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