"Очередной хайп и распил денег": эксперт Шлепченко о появлении лазерного оружия ВСУ

В течение ближайших двух-трёх месяцев на Украине планируется внедрение лазерных вооружений.Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Андрей Лебеденко на пресс-конференции, информирует «Интерфакс-Украина».
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