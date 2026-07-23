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Царьград

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"Очередной хайп и распил денег": эксперт Шлепченко о появлении лазерного оружия ВСУ

"Очередной хайп и распил денег": эксперт Шлепченко о появлении лазерного оружия ВСУ

В течение ближайших двух-трёх месяцев на Украине планируется внедрение лазерных вооружений.Об этом сообщил заместитель главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Андрей Лебеденко на пресс-конференции, информирует «Интерфакс-Украина».

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