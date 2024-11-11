«Мчал с выключенными фарами, после удара еще ускорился»: под колесами лихача погиб пес Арни, который много лет работал в Омске детским терапевтом.
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«Мчал с выключенными фарами, после удара еще ускорился»: под колесами лихача погиб пес Арни, который много лет работал в Омске детским терапевтом.