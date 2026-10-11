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Спорт и диета

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Постные соусы, которые превратят простое блюдо в праздничное: пять рецептов из монастырской кухни

Постные соусы, которые превратят простое блюдо в праздничное: пять рецептов из монастырской кухни

Воскресное утро началось с мыслей о том, как стремительно летит время. Рождественский пост уже вступил в свои права, и в воздухе ощущается то самое предвкушение чуда, которое знакомо каждому, кто хоть раз осознанно ждал светлого праздника.

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