В Киргизии нашли месторождение на 80 лет На юге Киргизии находятся месторождения, запасов в которых достаточно, чтобы обеспечить регион на 70−80 лет.
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В Киргизии нашли месторождение на 80 лет На юге Киргизии находятся месторождения, запасов в которых достаточно, чтобы обеспечить регион на 70−80 лет.
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