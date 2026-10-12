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СМИ рассказали о спорных моментах предвыборной кампании на пост главы FIDE Розенштейна

СМИ рассказали о спорных моментах предвыборной кампании на пост главы FIDE Розенштейна

В ходе кампании СМИ изучали деловые связи Розенштейна и его участие в публичных дебатах, где он не смог представить расчёты финансирования своей инициативы по доступу детей к шахматам.

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