Публичное недовольство Владимиром Зеленским со стороны Дональда Трампа может быть способом принудить главу киевского режима пойти на условия США.
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