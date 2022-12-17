Лукашенко призвал Ватикан к содействию в поиске решения конфликта в регионе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Папу Римского Франциска с днем его рождения. Он подчеркнул, что Минск и Ватикан делают многое для мира в регионе, однако признал, что этих усилий недостаточно, следует из официального сообщения.
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