“A bipartisan group of senators on Thursday demanded an investigation into disruptions to critical satellite communications and intelligence-sharing systems in Ukraine that they warned had undermined the country’s defenses against Russian attacks and endangered U.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым