Партия "Новые люди" совместно с барнаульскими общественниками помогла пенсионерам

Навестили пенсионеров в доме престарелых в Алейском районе Накануне месячника пожилого человека Алтайское реготделение партии "Новые люди" совместно с активистами общественного проекта "Городской патруль" навестили пенсионеров в доме престарелых Алейского района.
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