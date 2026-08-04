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0:5 – крупнейшее поражение «Рубина» с 2022 года

« Рубин » больше четырех лет не проигрывал с разницей в пять голов. Команда Франка Артиги сегодня была разгромлена « Родиной » (0:5) в FONBET Кубке России.

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