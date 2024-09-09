Американский Нострадамус предсказал победителя президентских выборов в США Юлия ЧинковаИсторик Аллан Лихтман, известный своими точными предсказаниями результатов президентских выборов в США, сделал смелое заявление о будущем страны.
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