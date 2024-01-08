В Киеве сообщили о крупном прорыве системы водоснабжения

В Святошинском районе Киева произошел серьезный прорыв системы водоснабжения. Об этом в ночь на понедельник, 8 января, сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале со ссылкой на горожан.
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