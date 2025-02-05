В Севастополе наркодилеры пытались сбыть почти килограмм «синтетики»

Обвинение предъявили жителю города и его сожительнице. «По версии следствия, мужчина в качестве оптового курьера вступил в организованную группу неустановленных лиц, которые занимались сбытом наркотиков в интернет-магазине», — сообщили в прокуратуре города.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии