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В Севастополе наркодилеры пытались сбыть почти килограмм «синтетики»

В Севастополе наркодилеры пытались сбыть почти килограмм «синтетики»

Обвинение предъявили жителю города и его сожительнице. «По версии следствия, мужчина в качестве оптового курьера вступил в организованную группу неустановленных лиц, которые занимались сбытом наркотиков в интернет-магазине», — сообщили в прокуратуре города.

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